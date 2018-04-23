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Buradasınız : » » Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

Van'da kardan dolayı dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

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Dağda mahsur kalan 8 çoban ve 2 bin koyun kurtarıldı

Van'ın Gürpınar ilçesinde dünden bu yana Van ve çevresini etkisi altına alan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışıyla beraber Gürpınar ilçesine bağlı Norduz Mahallesi sakinlerinin 2 bin koyunu kar yağışından dolayı yaylada mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, çobanların ve koyun sürüsünün yaylada mahsur kaldığını öğrenince Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen iş makinesi yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu koyun sürüsünün bulunduğu yere ulaştı. Mahsur kalan çobanlar ve koyun sürüsü 24 saat sonra kurtarılarak mahalleye ulaştırıldı. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: Van, Kar yağışı, çoban
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