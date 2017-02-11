'Dadaşlar' diyarı EYOF'u bekliyor

34 ülkeden sporcuların yer alacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için sağlıktan güvenliğe, tesislerden ulaşıma, konaklamaya kadar tüm hazırlıklar tamamlandı.
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