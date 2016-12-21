Cumhuriyet savcısına saldırıyla ilgili yeni gelişme

Sultangazi'de Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DHKP/C üyesi 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de 7 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın aracına düzenlenen saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen terör örgütü DHKP/C üyesi G.K, R.Ö. ve U.G.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.