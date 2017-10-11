Cumhuriyet Savcısı Küçüköner'in tedavisi devam ediyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde polis memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'in tedavisi sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, savcı Küçüköner'i, tedavisinin devam ettiği Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret etti.

Küçüköner'in durumuyla ilgili bilgi alan Solmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ardından iki cumhuriyet başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısını görevlendirildiğini söyledi.

Korkuteli ilçesinde görevli bir savcı ile dört meslektaşının olayı çok yönlü soruşturmaya devam ettiğini dile getiren Solmaz, kamera incelemelerinin tamamlanmasının ardından şüpheli savunmalarının alınacağını ifade etti.

Olay yerinde dört mermi çekirdeği tespit ettiklerini aktaran Solmaz, beşinci çekirdeğin henüz bulunamadığını kaydetti.

Küçüköner'in sağlığına kavuşmasının ardından beyanının alınacağını anlatan Solmaz, şüphelilerin de savunmasını aldıktan sonra kamuoyunu aydınlatmak anlamında bilgi paylaşımının yapılacağını bildirdi.

Savcının sağlık durumu

Küçüköner'in sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Solmaz, "Yaralanmanın nevi, aldığı yaralar değerlendirildiğinde bu sabah şuurunun açık, konuşmasının normal olması, olayı hatırlaması ve olaya ilişkin bir takım şeyleri çok rahat anlatıyor olması sevindirici. Güler yüzünü koruyor. Sağlığı yönünden her şeyin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Geldiğimiz nokta bizi sevindiriyor. Göğüs yaralarıyla ilgili gerekli tedavileri yapıldı. Sağ elinde ve sağ ayak bileğindeki yaralarla ilgili tedavi süreci devam ediyor." diye konuştu.

"Bir iki gün daha yoğun bakımda kalacak"

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı ise savcının hayati tehlikesi olduğu için göğüs bölgesine ilk müdahale yapıldığını, sağ ayak ve eline ortopedi servisi tarafından yarın müdahalede bulunulacağını söyledi.

Bu müdahalenin ardından kurşunun içeride olup olmadığının ortaya çıkacağını aktaran Aydınlı, şunları kaydetti:

"Bir iki gün daha yoğun bakımda kalacak. Çünkü akciğer önemli. Nefes alamadığı zaman makineye bağlanması demektir. O riski göze almamak için yoğun bakımda devam ediyoruz. Tehlikeyi atlattı gibi görünüyor ama basit bir yaralanma değil. Hasta 1 saat 15 dakikalık bir süreçte Korkuteli'nden getiriliyor. Tomografi çekilip bir saatte ameliyat bitiriliyor. Yaralanmadan iki saat sonra yoğun bakımda sıhhatine kavuşmuş oluyor. Bu devletin imkanlarını ve vatandaşına verdiği değeri gösteriyor. Sağlık Bakanlığı ve üniversite işbirliğini gösteriyor. Vatandaşın devletin elinin üzerinde olduğunu hissetmesi gerekiyor."

