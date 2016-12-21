Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.744

Kapat
Buradasınız : » » Cumhuriyet gazetesinin haberine yalanlama

Cumhuriyet gazetesinin haberine yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren Mevlüt Mert Altıntaş hakkında iddiaları yalanladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Cumhuriyet gazetesinin haberine yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberdeki ''Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş hakkında bir soruşturma yürütüldüğü ve fail polis memuru hakkında başka bir kişi tarafından ifade verildiği'' iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında ''Belki Rusya Çözer'' başlıklı haberin alt bölümünde yer alan ''Yanıt bekleyen sorular'' kısmının içeriğinde, "silahlı saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Altıntaş hakkında bir şüphelinin ifade verdiği ve polis memuru hakkında yürütülen soruşturmada bir işlem yapılmadığı'' şeklinde ifadelerin yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, olayın faili polis memuru Altıntaş hakkında bir soruşturma yürütülmediği gibi polis memuru hakkında başka bir şüpheli veya kişi tarafından da ifade verilmediği kaydedildi.

Etiketler: andrey karlov, karlov suikasti, cumhuriyet gazetesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER