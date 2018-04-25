Cumhuriyet gazetesi davasında karar çıktı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, firari olan gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 20 sanık hakkında karar açıklandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

Avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraat istedi. Duruşmaya verilen aranın ardından karar açıklandı.

Sanıklara 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezaları

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık, "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

"Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya 6 yıl üçer ay, Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay, Güray Tekin Öz ve Hacı Musa Kart 3 yıl dokuzar ay, hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'in 3 yıl dokuzar ay, Yusuf Emre İper'in 3 yıl 1 ay 15 gün, Bülent Utku'nun 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyaları ayrıldı

Mahkeme, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Üç sanık beraat etti.

Ayrıca mahkeme heyeti, tüm sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Kaynak: AA, DHA