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Buradasınız : » » Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı

Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı

Mahkeme, gazetenin yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarından oluşan 5'i tutuklu 20 sanığın, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandıkları davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi. Sonraki duruşmaların Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan duruşma salonunda yapılması kararlaştırıldı.

Sanık avukatlarının reddi hakim talebiyle ilgili karar verilmek üzere dosyanın, üst mahkeme sayılan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.
 

Kaynak: AA 

Etiketler: cumhuriyet gazetesi
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