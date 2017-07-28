  • 28 TEMMUZ 2017, CUMA

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Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanık tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki soruşturma sonucu 19 sanık hakkında açılan davada, 7 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi.

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Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanık tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar, gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanıklar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Hacı Musa Kart, Güray Tekin Öz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Karasinir'in tahliyesine karar verildi. AA

Etiketler: tahliye, cumhuriyet gazetesi
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