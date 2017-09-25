Cumhuriyet gazetesi davasında 3. duruşma

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının da arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 20 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın büyük duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Şık, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ahmet Kemal Aydoğdu ve Yusuf Emre İper katıldı. Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile 20'yi aşkın CHP'li milletvekili izledi. HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Celal Doğan da duruşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, salonda ayakta duranların dışarı çıkarılmasını istedi. İzleyiciler arasında bulunan CHP Milletvekili Mehmet Tüm'ün bununla ilgili ara karar alınmasını istemesi üzerine Dağ, "O halde kararımı şu şekilde alırım. Yasa gereği herkesin 3 avukat bulundurma hakkı var. Ben de onu uygulayacağım. Ara veriyorum." diyerek, duruşmaya ara verdi.

Bir süre sonra yeniden başlayan duruşmada, daha önce dinlenilmesine karar verilen tanıklardan Fatih Aytun'un Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden beyanının alınmasına başlandı.

Meydanda açıklama

Duruşmadan önce İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bir araya gelen grup, davaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal ve Gamze Akkuş İlgezdi, HDP milletvekili Garo Paylan, avukat ve gazetecilerin de yer aldığı gruptakiler, "Savunmaya özgürlük, herkes için adalet" ve "Gazetecilere özgürlük" pankartları açtı.

"Cumhuriyet Davası Koordinasyonu" adına açıklama yapan Faruk Eken, iddianamenin ilk duruşmada çökmesine rağmen gazeteci ve avukatların tahliye edilmediğini, tutukluluk durumlarında ısrar edildiğini savundu. Dünyada en çok tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu öne süren Eken, basın özgürlüğü önündeki engellere son verilmesini ve gazetecilerin tahliye edilmesini istedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Can Dündar, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Kadri Gürsel, Aydın Engin, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç ve Önder Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklar Bülent Utku, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar Güray Tekinöz ve Turhan Günay'ın aynı suçlardan ayrı ayrı 8,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Twitter'daki "jeansbiri" hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu'nun, "silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla, firari sanık İlhan Tanır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Sanık Ahmet Şık'ın ise "PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.