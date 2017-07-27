  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhuriyet gazetesi davasına devam ediliyor

Cumhuriyet gazetesi davasına devam ediliyor

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 19 sanık hakkında açılan davanın dördüncü duruşması başladı.

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Cumhuriyet gazetesi davasına devam ediliyor

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında, "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Kadri Gürsel, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 12'si tutuklu 19 sanık hakkında açılan davanın dördüncü duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince büyük salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Akın Atalay, Ahmet Şık, Bülent Utku, Kadri Gürsel, Mehmet Murat Sabuncu, Önder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Güray Tekin Öz, Turhan Günay ve "jeansbiri'' hesabının sahibi Ahmet Kemal Aydoğdu ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanık avukatları, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı yabancı heyetlerin de izlediği duruşmaya, firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır gelmedi.

Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmasıyla sürüyor.

Etiketler: cumhuriyet gazetesi, yönetici, yazarlar, mahkeme
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