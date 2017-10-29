  • 29 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.402
  • BIST 107884.03
    ALTIN 155.089
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhuriyet Bayramı'nı buzda kutladılar

Cumhuriyet Bayramı'nı buzda kutladılar

Erzurum'da bir araya gelen 150 short track (sürat pateni) sporcusu, buz pistinde dev Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhuriyet Bayramını buzda kutladılar

Cumhuriyet Bayramı dolasıyla 150 sürat pateni sporcusu, Erzurum'da buz pistinde dev Türk bayrağı açtı.

Palandöken ilçesindeki 500'lük Short Track Salonu'na aileleriyle gelen 15 spor kulübünden 150 sporcu, ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteri yaptı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce desteklenen program kapsamında gösteri sonrası test yarışı yapan sporcular, ardından dev Türk bayrağı açarak "29 Ekim Cumhuiryet Bayramı" kutlu olsun sloganı attı.

Sürat Pateni Milli Takımı Antrenörü Zeynep Erkılıç, yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, sürat pateni sporcularının minikler, gençler ve yıldızlar kategorisinde yarışmalar yaparak, bayrak töreni tertip ettiklerini söyledi.

Sporcuların 29 Ekim'i bayram coşkusuyla kutladıklarını aktaran Erkılıç, "Etkinlikle sürat patenciler olarak milli bilinç ve şuurla birlik ve beraberliği ifade etmeye çalıştık. İnşallah Cumhuriyet'in yeni nesli, bu bilinçle gelişip büyüyecektir. Sporcuların yanı sıra veliler de bizlere destek verdi." diye konuştu.

Sürat patenci Aylin Mumcu da Cumhuriyet Bayramı'nı buz pistinde kutladıklarını belirterek, "Çok mutlu oldum. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." dedi.

Program sporcuların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler: cumhuriyet bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER