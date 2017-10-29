Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı, yurt genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde çeşitli törenlerle kutlanıyor.

Ankara

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü düzenleniyor. Atatürk Bulvarı'nda başlayan yürüyüş, Ulus'taki eski Meclis binası önünde son bulacak. TSK Mehteran Birliği konser verecek.

İstanbul

Cumhuriyet’in kuruluşunun 94’üncü yıldönümü dolayısıyla Fatih’teki Vatan Caddesi’nde Resmi Geçit Töreni düzenleniyor. Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

İzmir'de kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu 10:30'da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Askeri bando, marşlarla gerçekleştirilen tören resmi geçitle sona erdi. 7'den 70'e Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İzmirliler, saat 18:30'da Konak Meydanında da bir kutlama yapacak. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak ve Gündoğdu Meydanı'nda son bulacak fener alayına İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu çaldığı marşlar ile eşlik edecek. Fener alayına katılan vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılacak.