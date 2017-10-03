Cumhurbaşkanlığından vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığı, Aşure Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 13 ilde 14 camide aşure dağıtımı yapılmaya başlandı.

Ankara

Cumhurbaşkanlığınca, muharrem ayı dolayısıyla Ankara'da aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce öğle namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşure ikramı, Beştepe Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Hacı Bayram Camisi'nde de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kalın, Hacı Bayram Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra Şahime Soydan adlı vatandaşın cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından aileye başsağlığı dileyen Kalın, ardından aynı caminin avlusunda vatandaşlara aşure dağıttı.

Kalın, aşure ikramı sırasında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Aşure yerken Kerbela şehitlerimizi de unutmuyoruz"

Dağıtım sırasında açıklamalarda bulunan Kalın, muharrem ayının İslam tarihinde özel yeri olduğunu, bu ayda birçok önemli hadisenin yaşandığını belirtti.

Aşurenin vatandaşları bir araya getiren ve "kesrette vahdet" felsefesini temsil eden en önemli geleneklerden olduğuna işaret eden Kalın, "Aşure yerken Kerbela şehitlerimizi de unutmuyoruz. Onları hayırla, rahmetle hüzünle yad ediyoruz. Tabi vatandaşlarımızla bunları paylaşmak hem acılarımızı hem de tatlı hatıralarımızı yad etmek bizim birlik ve beraberliğimiz açısından büyük önem arz ediyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yurdun farklı noktalarında aşure dağıtıldığına değinen Kalın, "Biz burada, Hacı Bayramı Veli hazretlerinin makamındayız. Anadolu İslamı'nın en büyük velilerinden biri. Allah onun gibi evliyadan razı olsun, onların açtığı yoldan yürümeyi nasip eylesin." dedi.

Kalın, amaçlarının, vatandaşlarla kaynaşmak olduğunu vurgulayarak, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve muharrem ayı tebriklerini vatandaşlara iletti.

Turistlere aşure ikramı

Hacı Bayram Camisi'ni gezmeye gelen yabancı turistlere de aşure ikramı yapıldığını belirten Kalın, "Onlar da gelsin. Bizim bu adet, geleneklerimizi bir görsünler diyoruz. Çünkü bu, dünyada öyle her yerde tecrübe edebilecekleri bir şey değil. Bu vesileyle tekrar muharrem ayımızın, aşure günümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Erzincan

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Erzincan'da aşure dağıtıldı.

Kırklar Camisi avlusunda öğle namazının ardından gerçekleştirilen aşure dağıtımına, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Mahmut Kazan, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure dağıtımı öncesinde Vali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığının 13 ilde 14 noktada vatandaşlara aşure ikramının olduğunu, Erzincan'da Kırklar Camisi'nde ikramın yapıldığını belirterek, "Aşure günü hem mutlulukların, hem hüzünlerin bir araya geldiği çok özel bir gün. Bu vesileyle bu günün bundan sonra birlikte yaşama arzumuza, emelimize temel teşkil etmesi temennileriyle." dedi.

Daha sonra Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Mahmut Kazan ve diğer yetkililer tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Hatay

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi bahçesinde öğle namazı sonrası yapılan aşure dağıtımına, Cumhurbaşkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanı Hakkı Susmaz, Hatay Vali yardımcıları Nursel Çakıroğlu ile Meral Batı Demirtaş, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hakkı Susmaz dağıtımda yaptığı konuşmada, Hatay'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Aşure dağıtımına bu yıl Hatay'ın da dahil olduğunu anımsatan Susmaz, "Hatay için de naçizane Cumhurbaşkanlığı Kanun ve Kararlar Başkanı olarak ben görevlendirildim. Cumhurbaşkanımızın bu ikramını, Hatay halkına sunmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah bu Aşure Günü birlik ve beraberliğimize vesile olur. Hatay da bunun için en güzel örneklerden bir tanesidir." diye konuştu.

Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu da tüm vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Aşure dağıtımı programı, Antakya Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle son buldu.

Antalya

Antalya'da, muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Muratpaşa Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtımına, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç ile çok sayıda kurum temsilcisi ve vatandaş katıldı.

Vali Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde eş zamanlı olarak öğle namazının ardından aşure dağıtıldığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin destekleriyle aşure yapıldığını belirten Karaloğlu, "Bu aşure Sayın Cumhurbaşkanımızın halkımıza ikramıdır, onu öyle değerlendirmek gerekir. Buradan Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimizi iletiyoruz. Yiyenlere şifa olsun, emeğe geçen herkese de teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Öğle namazı kılındıktan sonra Vali Karaloğlu, Belediye Başkanı Türel ve Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Koç, yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıttı.

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için Rize'de Sahil Camisi önünde stant kuruldu.

Kazanlarla getirilen aşureler, öğle namazının ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanı Veysel Bektaş ve İl Müftüsü İsmail Yalçın tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Veysel Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı olarak birçok ilde aşure dağıttıklarını söyledi.

Aşure dağıtımının ardından İl Müftüsü Yalçın dua etti.

Edirne

Edirne'de Selimiye Camisi avlusunda öğle namazının ardından gerçekleştirilen aşure dağıtımına, Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Aşure dağıtımı öncesinde konuşan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığınca 13 ilde 14 noktada vatandaşlara aşure ikram edildiğini hatırlattı.

Muharrem ayında, Kerbela gibi acı bir olayın yaşandığını, hem de hicretin vuku bulduğunu aktaran Yurdakul, "Çok uzun zamandan beri mübarek Muharrem ayını kutluyoruz, aşureleri de dağıtırıyoruz" dedi.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün dua okumasının ardından Vali Özdemir ile Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Yurdakul tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Van

Van'daki Hz. Ömer Camisi avlusunda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Öğle namazının ardından yapılan aşure dağıtımına Vanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Türk bayraklarının işlendiği dev kazanlardaki aşure, Vali Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Ramazan Bal ve protokol üyeleri tarafından kısa sürede vatandaşlara dağıtıldı.

Aşure dağıtım programında konuşan Vali Zorluoğlu, bütün milletin ve İslam aleminin muharrem ayını tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Van için özel bir gün. Cumhurbaşkanımız tarafından tespit edilen 13 ilden biri Van. Van'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ikramı olan aşureyi halkımızla paylaştık. Muharrem ayı bizim dinimizde çok önemli. Ramazan ayından sonra en fazla önem atfedilen ay. Bu ay vesilesi ile birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Nice muharrem aylarına mevlam bizleri ve bütün Ümmedi Muhammed'i ulaştırsın."

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanı Bal ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, muharrem ayı vesilesiyle külliyedeki genel sekreteri, genel sekreter yardımcılarını ve bütün başkanları görevlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerindeki camilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgi ve selamlarını vatandaşlara ilettiklerini belirten Bal, "Van'da da vatandaşlarımızla birlikte olduk, aşureyi dağıttık. Aşuredeki farklı nimetlerin bir araya gelerek güzel bir tat oluşturduğu gibi, ülkemizde de bu hizmetin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, kaynaşmaya vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın dua etmesinin ardından program sona erdi.

Programa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda da katıldı.