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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan engelliler için işaret diliyle türkü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan engelliler için işaret diliyle türkü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve sanatçı Yavuz Bingöl, işaret diliyle türkü yorumladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte "Memet'e Ağıt" türküsünü işaret diliyle yorumladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen "15 Temmuz Anma Etkinlikleri" kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Prof. Dr. Parlak ve sanatçı Bingöl tarafından aziz şehitlerin anısına "Memet'e Ağıt" türküsü seslendirilmişti.

Söz ve müziği Prof. Dr. Erol Parlak'a ait türkü, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla işitme engelliler için Türk İşaret Dili ile yeniden yorumlandı.

Projede sadece işitme engelliler değil tüm engel gruplarından birer kişi yer aldı. Çevirisi Nurben Kendirli tarafından yapılan türkü, işitme engellilerin internet televizyonu Duymaz TV ve Dukka Medya tarafından hazırlanırken, kreatif direktörlüğü ise Erdal Şen tarafından gerçekleştirildi.

Etiketler: mehmet'e ağıt türküsü, ibrahim kalın, dünya engelliler günü
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