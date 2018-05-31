Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Balkanlar'a FETÖ uyarısı

TİKA'nın ev sahipliğinde Ankara'da yapılan 2. Balkan Buluşması sürüyor.

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Balkan ülkelerini FETÖ tehlikesine karşı uyardı.

FETÖ'nün en az DEAŞ kadar dine zarar verdiğinden bahsetti.

"15 Temmuz darbesi ile de gördüğümüz gibi FETÖ, DEAŞ'tan daha az tehlikeli bir örgüt değildir. Dinimizin lekelenmesi, dini inancın tahrip edilmesi noktasında. Bu adamların ne himmetine ne hizmetine ihtiyacımız yok "

"Kardeşlik kelimelerini kullanarak, ihanet hareketini başlattılar"

Kalın, FETÖ'nün bulunduğu her yer için tehdit olduğunu söyledi.

"Sadece Türkiye içinde değil bulunduğu her yerde herkes için tehlikelidir. Bunlar diyalog kardeşlik, merhamet gibi kelimeleri kullanarak bu kelimelerin arkasına saklanarak büyük bir ihanet hareketi başlattılar."

Kaynak: TRT Haber