  • 14 TEMMUZ 2017, CUMA

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şehitler için türkü söyledi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak ile şehitler için söyledikleri türkünün videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şehitler için türkü söyledi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Yavuz Bingöl ve Erol Parlak şehitler için türkü söyledi.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Bingöl ve Parlak ile seslendirdiği türkünün videosunu paylaşarak, "15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimiz için söyledik." ifadesini kullandı.

Türküdeki "Kara haber tez ulaştı, ocağıma ateş düştü. Kara haber tez ulaştı, ciğerime ateş düştü. Yitirdim aklım dolaştı uyan Mehmedim uyan. Deli oldum aklım dolaştı, uyan Mehmedim uyan" dizelerini Kalın, Bingöl ve Parlak beraber söyledi.

Etiketler: yavuz bingöl, twitter, türkü, Erol Parlak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözc
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