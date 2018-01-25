Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Müslümanlar her gün 'en büyük tehdit' olarak gösteriliyor

Çeşitli temaslar için Bosna Hersek'te, Saraybosna Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, fikirlerin ve kalplerin buluştuğu bir ders yapıldığını belirterek, İslam ve Batı toplumlarının ilişkilerinin uzun bir geçmişe dayandığını kaydetti.

Müslümanlar her gün 'En büyük tehdit' olarak temsil ediliyor

Kalın, İslam ve Müslümanlar hakkında genel kalıp algıların olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Müslüman bir kişi güzel bir şey ürettiğinde, bu mutlaka başka bir yerden alınmış olmalı. Onların bakışına göre, Müslümanların kendi zekaları, kapasitesi yok. Bu ortaya çıkan çalışma onlara göre bir Hıristiyan sanatından, Yahudi sanatından, Afrika veya Hindistan sanatından alınmıştır. Tabii bu yine yanlış algı ve kalıp düşünce şeklidir. Müslüman ülkeler dünyadaki en zengin ülkeleri değil. Bu ülkeler dünyadaki en büyük ordulara da sahip değil. Onlar kitle imha silahları üretmiyor. Sanırım sadece bir Müslüman ülkenin atom bombası var. Müslüman ülkelerin en gelişmiş askeri teknolojileri yok. Ama bir şekilde, Müslümanlar her gün 'En büyük tehdit' olarak temsil ediliyor."

Gerçekte bu tehdidi oluşturanların Batı ulusları olduğunu kaydeden Kalın, "Onlar dünyadaki en büyük ordulara sahip. Dünya ekonomisini onlar kontrol ediyor. Kitle imha silahları var. Atom bombaları ve kimyasal silahları var. İşte bu bakış açısı ve gerçeklik arasındaki farktır." sözlerine yer verdi.

Kalın, Allah'ın yaratmış olduğu fevkalade bir çeşitliliğin var olduğunu dile getirerek, bu çeşitlilik içinde renk, ırk, etnik yapı, kültürler, fikirler ve bakış açıları olduğunu belirterek, "Birlik ve çeşitlilik arasındaki dengeyi koruyabilirsek o zaman gereksiz savaşları önleyebiliriz." diye konuştu.

İslam ve Batı toplumlarının birbirleriyle çarpışmak ya da kavga etmek zorunda olmadığını söyleyen Kalın, Endülüs'te olduğu gibi bir arada yaşanabileceğini ve farklı toplumların birbirlerinden bir şeyler öğrenebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA