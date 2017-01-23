'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne ilişkin 100 soru

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Türkiye genelinde anayasa değişikliğine ilişkin merak edilenler araştırıldı.

Kadın bakış açısıyla yanıtı aranan soruların incelendiği araştırma sonucunda, "Partili cumhurbaşkanlığı gelirse terör ve savaşla daha etkin mücadele sağlanır mı?", "Anayasa değişikliğiyle kadının siyasi rolü ne olacak?", "Kadın belediye başkanlarına daha çok önem verilecek mi?" ve "Anayasa tekrar değişir mi?" sorularının öne çıktığı görüldü.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, Türkiye genelindeki kadın teşkilatlarından anayasa değişikliğine ilişkin kafalarına takılan ve karşılaştıkları soruların tümünü paylaşmaları istendi.

Kadın Kolları Ar-Ge Başkanlığının yaptığı anket çalışmasıyla yaklaşık bin soru AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına iletildi. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, bin sorudan mükerrer olanlar elendikten sonra 100 soruya ulaşıldı.

Bu sorulardan yola çıkılarak referandum sürecine ilişkin bir yol haritası çizilmesini hedefleyen yetkililer, merak edilen noktalarla ilgili çalışma yaptı. Çalışma sonucunda elde edilen cevaplar, Türkiye genelindeki AK Parti kadın kolları teşkilatlarına dağıtılacak. Engelliler de kendileri için özel hazırlanacak metinlerle bilgilendirilecek.

"Kadınlarımız sahaya güçlü inmek istiyor"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, kadın kolları mensuplarının anayasa değişiklik teklifiyle ilgili çalışmasının yaklaşık bir ay önce başladığını söyledi.

İletilen sorular üzerinde çalışıldığını aktaran Çam, gelecek hafta yapılacak AK Parti Kadın Kolları İl Başkanları Toplantısında cevapların kendilerine teslim edileceğini bildirdi.

"Yeni Anayasa" başlıklı bir toplantı da gerçekleştireceklerini belirten Çam, "İnteraktif bir şekilde sormak istedikleri soruları cevaplayacağız. Amacımız hem kadınların zihinlerindeki soruları görebilmek, fotoğrafı çekebilmek hem de Kadın Kollarımızın eksiksiz, güçlü bir şekilde sahaya çıkmalarını sağlamak." ifadesini kullandı.

Çam, teşkilatlarının anayasa değişikliği konusunda hazırlıklı olduğunu ancak sahaya çıktıklarında hiçbir sorunun cevapsız kalmaması adına bu çalışmanın gerçekleştirildiğini belirterek, "Teşkilattaki kadınlarımız sahaya güçlü inmek istiyorlar. Bu nedenle de süreci detaylı takip ediyorlar." dedi.

Kadınların yönelttiği sorular

Araştırma sonucunda kimlerin cumhurbaşkanı seçilebileceği, cumhurbaşkanının ekibini ya da kabinesini nasıl belirleyeceği, cumhurbaşkanı seçilen kişinin istifası durumunda sürecin nasıl işleyeceği, cumhurbaşkanının faaliyetlerinin nasıl denetleneceğine ilişkin sorular Kadın Kollarına iletildi.

Türkiye genelinden Genel Merkez Kadın Kollarına iletilenler arasında yer alan bazı sorular şöyle:

"- Anayasa değişikliğiyle kadının siyasi rolü ne olacak?

- Darbe anayasasını tamamen değiştirmek yerine niçin kısmi değişiklik yapılıyor?

- Kadın belediye başkanlarına daha çok önem verilecek mi?

- Anayasa tekrar değişir mi?

- Meclis'te yemin töreni nasıl yapılacak?

- Başbakanlık makamı ne olacak?

- Partilerin genel başkanlarının durumları ne olacak?

- Seçilemeyen aday partisinin genel başkanlığına devam edebilecek mi?

- Seçim ittifakı ile cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda TBMM'de, cumhurbaşkanı ile farklı düşünen bir çoğunluk olması sistemi kilitler mi?

- Anayasa değişikliği süreci nasıl işleyecek?

- Anayasal yurttaşlık tesis edilecek mi?

- Partili cumhurbaşkanlığı gelirse terör ve savaşla daha etkin mücadele sağlanır mı?

- Kadınlara şiddetin önüne geçilebilecek mi? Kadın ve çocuk istismarı için özel maddeler içerecek mi?

- Türkiye'nin ekonomik durumu ne olur? Bir ailenin geçim bütçesi değişecek mi?

- Bütçe nasıl hazırlanacak? Kurumlar baskısı olacak mı?

- Anayasa değişikliği yargıyı nasıl etkileyecek?

- Anayasa değişikliğiyle sınır dışında yapılan askeri operasyonlar nasıl şekillenecek?

- Anayasada ev hanımlarına ve çalışan bayanlara emeklilik konusunda kolaylık sağlayacak mı? 3 çocuklu kadınlılara sigorta ve maaş hakkı sağlanacak mı?"