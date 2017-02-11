'Cumhurbaşkanlığı sistemi memleket meselesidir'

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, halkoyuna sunulmak üzere, yayımlanması için Başbakanlığa göndermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, 1923 yılında Cumhuriyete geçerek, rejim tercihini yaptığını, bunu da tüm dünyaya ilan ettiğini belirten İnceöz, sistem arayışının uzun yıllardır devam eden bir mesele olduğunu ifade etti.

İlknur İnceöz, "Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği bir partinin ya da bir şahsın değil, memleket meselesidir." diye konuştu.

Yürürlükte olan parlamenter sistemin darbe, muhtıra ve krizlerle dolu olmasının, Türkiye'nin nasıl yönetilemediğinin göstergesi olduğuna işaret eden İnceöz, şunları söyledi:

"Bugüne kadar verilen bütün çaba, bir yönetim sistemi değişikliği içindir. Hatırlanacağı gibi 2007’de Cumhurbaşkanı seçtirilmedi. Bunun için de bir anayasa değişikliği yapıldı ve 2014 yılında ilk kez milletin oyuyla Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak bugün Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında bir sorun olmaması, gelecekteki riskleri ortadan kaldırmamaktadır. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği milletimizin bekası için tarihi bir fırsattır. Milletimiz, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın çağrısıyla, istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya adeta haykırmıştır. Bugün bize düşen ise iradesine sahip çıkan milletimiz için yetki ve sorumluluğun Cumhurbaşkanında toplandığı, yürütme, yasama ve yargı arasındaki sınırların daha açık ve net bir şekilde çizildiği yeni bir yönetim sistemini hayata geçirmektir."

"Mevcut sistemi mükemmel gösterme gayretindeler"

"Sürekli çarpıtmayla, iftiralarla, yalan yanlış algılarla siyaset yapanlar, milletimizin onayına sunulacak Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliğinde de aynı taktiği izliyorlar ne yazık ki." diyen İnceöz, Türkiye’nin yaşadığı darbeleri, muhtıraları, krizleri, sıkıntıları görmezden gelenlerin, mevcut sistemi mükemmel gösterme gayreti içinde bulunduğunu kaydetti.

İlknur İnceöz, şöyle konuştu:

"Bunun içindir ki CHP ve HDP, TBMM’de görüşülen Anayasa değişikliğini engellemek için sergilenmedik çirkinlik bırakmadılar. Tüm milletimiz de onların yaptıklarına şahit oldu. Yeni düzenleme çift başlı yürütme organını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Mevcut sistemde yürütme, yapılan tek seçimle belirlenmekte, Başbakan ve Bakanlar Kurulu yasamanın içinden çıkmaktadır. Ancak yeni sistemde iki seçim yapılacak, Cumhurbaşkanı ayrı seçilecek, seçilen Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olacak, bu sayede 'Hükümet kuruldu, kurulmadı' sıkıntısı ortadan kalkmış olacak. Kısacası Cumhurbaşkanı, kabinenin başı olarak seçimden itibaren, Hükümet arayışı problemi olmaksızın görevine başlayacaktır. Bu da seçimlerle birlikte hızlı karar alabilen, hızlı ve etkin bir şekilde önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirecek bir Türkiye tablosu ortaya koyacaktır. Bu nedenle bu mesele bir şahsın ya da bir partinin meselesi değil, memleket meselesidir." AA