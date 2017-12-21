Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki üsteğmen FETÖ'den tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında asker ve örgütün "sivil imamları"nın da bulunduğu 6 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevli üsteğmen M.Ç'nin de bulunduğu 5'i cezaevine gönderildi, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik Aydın merkezli 17 ilde 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda aralarında albay ve yarbay gibi üst rütbeliler ile mahrem imamların da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gözaltına alınan bir mahrem imam ve astsubayın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 3 gün önce örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görüştükleri belirtilmişti.

Kaynak: AA