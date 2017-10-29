Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 94'üncü yaşı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini alan isimleri açıkladı.

Sosyal bilimler alanında verilen Kültür ve Sanat Büyük Ödülü "Türk tarihinin derinlikli biçimde araştırılıp aktarılması, geniş halk kitlelerine sevdirilmesi, başta akademik platformlar ve medya ortamı olmak üzere tüm kesimlerle paylaşılmasındaki değerli katkıları münasebetiyle Profesör İlber Ortaylı’ya verildi.

Müzik alanında bestekar Göksel Baktagir ödüle layık görüldü. Ödülün, Baktagir'e veriliş gerekçesi olarak ise Kanun icrasında özellikle sol el için geliştirdiği teknik ve Kanun'u New Age, Caz gibi diğer müzik türlerine doğru genişleterek evrensel bir senteze ulaştırması olarak açıklandı.

Sinema alanında Eşkıya, Muhsin Bey ve Av Mevsimi gibi Türk sinema tarihine damga vuran filmlerin yönetmeni Yavuz Turgul, siyasi ve kültürel ayrışmaların yaşandığı çalkantılı dönemlerde bile ısrarla nitelikli eserler vermesiyle ödüle layık görüldü.

Geleneksel sanatlar alanında ödüle layık görülen Ali Toy, yalın, etkili ve dengeli üslubuyla hat sanatımıza yeniden can suyu veren isim olarak öne çıkıyor.

İstanbul ressamı olarak anılan ve kendine özgü tarzıyla ürettiği eserlerle yurt içinde ve dışında takdir toplayan Selahattin Kara da ödüle layık görüldü.

İsyan Ahlakı adlı eseriyle Hareket felsefesini Anadoluyla buluşturan büyük fikir ve ahlak adamı Nurettin Topçu da ödül töreninde anıldı.