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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki '15 Temmuz' etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlar geniş güvenlik önlemleriyle etkinliklerin yapılacağı alana alınmaya başladı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz etkinlikleri başladı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlar geniş güvenlik önlemleriyle etkinlik alanına alınmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki 15 Temmuz anma etkinliklerinin yapılacağı alanda dün geceden itibaren çadırlar kurulurken, vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren alana güvenlik kontrolünden geçirilerek alınmaya başladı.

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dikmen ve Çankaya kapıları, Kara Harp Okulu ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün çevresindeki güvenlik önlemleri kapsamında bazı noktalara demir bariyerler konuldu.

Meclis Akay Kavşağı trafiğe kapatılarak, her iki ucuna ve Meclis Şeref Kapısı önüne iki led dev ekran kuruldu. Gece yarısı Mecliste düzenlenecek 15 Temmuz etkinlikleri bu dev ekranlardan da izlenebilecek.

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, cumhurbaşkanlığı külliyesi
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