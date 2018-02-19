  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.75
    EURO 4.657
  • BIST 117261.05
    ALTIN 162.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alındı

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) stikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "A" protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobil, bariyerlere çarptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bariyerlerine çarpan sürücü gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na girmeye çalışan 06 AP 9662 plakalı otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hasar gören bariyerin bir bölümü yol kenarına savruldu.

Güvenlik noktasındaki görevlilerin "Dur" ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü Doğan Erdal F, polis ekipleri ve Cumhurbaşkanlığı korumalarınca gözaltına alındı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken Külliye'nin güvenliğini sağlayan "Ejder" adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti.

İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F'nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER