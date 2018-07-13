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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Hacı Bayram Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesi ile Hacı Bayram Camii'nde ilk cuma namazını kıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Hacı Bayram Camiinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde kabine üyeleriyle Hacı Bayram Camii'nde bir araya geldi.

Vatandaşlardan büyük ilgi

Erdoğan, camiye TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine vatandaşların ilgisi yoğundu. 

Yeni kabineyle cuma namazı

Erdoğan, vatandaşları el sallayarak selamladı, cuma namazına geçildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında, "Milletçe Yeniden Doğuş: 15 Temmuz" konulu hutbe okundu.

İlk toplantı eski Meclis'te

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri eski Meclis'te bir araya geldi, kabine 1. toplantısı açılış törenini yaptı. 

Atatürk de yıllar önce aynısını yaptı

Bundan 98 yıl önce de Büyük önder Atatürk 23 Nisan 1920'de vekilleriyle Hacı Bayram Camii'nde namaz kılıp ilk Meclis'te toplantı yapmıştı. 

Kabine toplantısı Külliye'de

Saat 15'de de yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Külliye'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: hacıbayram camii, cumhurbaşkanı erdoğan
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