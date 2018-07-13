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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Yeni sistemin ilk kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Yeni sistemin ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor.

Külliye'deki toplantıya Erdoğan'ın yanı sıra 1 Başkan Yardımcısı ile 16 Bakan katılıyor.

Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül, daha önce bakan olarak, kabine deneyimi yaşamıştı.

Diğer isimler için bu toplantı bir ilk olma özelliği taşıyor. Kabine toplantısı öncesi Bakanlar bürokratlardan devam eden düzenlemelerle ilgili brifing aldı.

Kabinenin gündemi ise oldukça yoğun. Masada ilk 100 gün, ikinci 100 gün ve 6 aylık yol haritası olacak. 

Bu zaman dilimlerinde bakanlıkların öncelikleri ele alınacak. Oluşturulan kurulların çalışmaları ve atanacak kadrolar değerlendirilecek. 

Kabine toplantısında çocuk istismarı, hayvan hakları ve ekonominin de yer aldığı bir dizi başlığın ele alınması da bekleniyor.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: külliye, kabine, cumhurbaşkanı erdoğan
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