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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, Genelkurmay "çatı" davasına katılmak istedi

Genelkurmay Karargahı'ndaki darbe faaliyetlerinin görüldüğü 224 sanıklı davaya, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, müşteki olarak katılmayı talep etti.

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga, Genelkurmay &quot;çatı&quot; davasına katılmak istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı "Genelkurmay çatı" davasının görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gördüğü davaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Kasırga, dilekçe verdi

Mahkeme Başkanı Dik, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın katılma talebinde bulunduğunu söyledi.

Dik, dava dosyasına eklenmek üzere "Müşteki Fahri Kasırga'nın katılma talebini içerir dilekçeyi mahkememize gönderdiği görüldü" dedi.

Kasırga'nın katılma talebi, daha sonra mahkemece değerlendirilecek.

Kaynak: AA

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