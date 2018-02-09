Cumhurbaşkanı'na verdiği sözü tuttu; 3 yıldır sigara içmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 3 yıl önce söz vererek sigarayı bırakan Karaman'ın Hürriyet Mahallesi Muhtarı Bilal Ünüvar, çevresindekilere de bu kötü alışkanlıktan uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Kentte aynı zamanda kasaplık yapan 50 yaşındaki Ünüvar, 29 Eylül 2015'te günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine katıldığı muhtarlar toplantısının hayatını tamamıyla değiştirdiğini söyledi.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanının kendileriyle bir süre sohbet ettiğini ve fotoğraf çektirdiklerini anlatan Ünüvar, "Muhtarlar toplantısından sonra sohbet ederken Sayın Cumhurbaşkanımız gömleğimin cebindeki sigara paketini gördü. Benden sigarayı bırakmamı istedi. Ben de söz verdim. O günden bu yana sigara içmiyorum." diye konuştu.

"İyi ki o gün kendisine yakalanmışım"

Sigaraya 17 yaşında başladığını ve aralıksız 30 sene içtiğini belirten Ünüvar, şöyle devam etti:

"Daha önce anne, babam, yakınlarım, eşim, çocuklarım sigarayı bıraktırmak için çok uğraştı. Bırakamadım, içmeye devam ettim. Cumhurbaşkanımız bırakmamı isteyince söz verdim. İyi ki o gün kendisine yakalanmışım. O günden bu yana hiç sigara içmedim. Elimi bile sürmedim. Sağlığım düzeldi. Ben kasabım. Eskiden tezgahta yarım saat çalıştım mı yorulur, canım sigara ister mola verirdim. Şimdi akşama kadar çalışsam yorulmuyorum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sağlığıma ve huzura kavuştum."

"Maddi olarak da rahatladım"

Ünüvar, küçük bir kasap dükkanı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sigarayı bırakmadan önce burada 5 kişi sigara içerdik. Dükkanda nasıl dururduk bilemiyorum. Şimdi sigara içen müşteri geldiğinde bile rahatsız oluyorum. Dolmuşta sigara içen birinin yanına otursam dayanamıyorum. Eşimin, çocuklarımın bana bakış açısı değişti. Çevremde nazımın geçtiği insanlara sigarayı bıraktırmaya çalışıyorum. Maddi olarak da rahatladım. Sigaraya vereceğim parayla evime bol bol harcama yapıyorum. Eskiden ayda bir kez pikniğe gidersek, şimdi iki kere, üç kere pikniğe gidiyoruz. O parayı ailemle harcıyorum. Bugün sigaranın en büyük düşmanıyım. Zararlarını herkes biliyor. Bunu anlatmaya gerek yok. Herkesin sigarayı bırakmasını istiyorum."

Kaynak: AA