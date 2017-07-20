  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı'na suikast davasında ara karar bekleniyor

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında ara karar bekleniyor

Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi davası Muğla’da sürüyor. Davada ara karar çıkması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanına suikast davasında ara karar bekleniyor

Davanın 3’üncü duruşmasında sanıklar ve avukatları mahkemeye sunulan delillerle ilgili beyan verdiler.

Kovuşturmanın genişletilmesi istendi, mahkemeye talepler iletildi.

Savcı Ali Cenk Düzgün ara karar öncesi mahkemeye mütala sundu.

Düzgün delillerin yeterli olduğunu kovuşturmanın genişletilmesine gerek olmadığını söyledi.

Yeni keşif, tanık dinlenmesi, yeni bilirkişi raporu taleplerinin reddini istedi.

Düzgün ayrıca davaya müdahillik başvurusu yapan Memur-Sen'in talebinin reddini istedi.

Mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor.

Etiketler: Muğla, suikast davası
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