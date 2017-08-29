Cumhurbaşkanı'na suikast davasına ara verildi

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı sanıklar ve mahkeme heyeti arasında sözlü tartışma yaşandı.

Duruşmada, esas hakkında savunmasını sürdüren sanık Ömer Faruk Göçmen'in, delillerin karartıldığı iddiasına savcı tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı, sanıkların delil tartışmasını tek taraflı yaptığını, iddia makamının buna cevap hakkının olduğunu belirtti.

Sanıkların ise söz aldıklarında iddialarla ilgili konuşabileceklerini hatırlattı.

Bu sırada sanık Enes Yılmaz, savcı ve mahkeme heyetine ithamlarda bulundu.

Bazı sanıklar da seslerini yükselterek tartışma çıkarmak istedi.

Bunun üzerine sanık Enes Yılmaz duruşmadan men edilerek cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, salonu boşaltarak duruşmaya ara verdi.

