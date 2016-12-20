Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.514
    Euro: 3.673
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.489

Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı'na sosyal medyadan hakarete hapis

Cumhurbaşkanı'na sosyal medyadan hakarete hapis

Edirne'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Cumhurbaşkanına sosyal medyadan hakarete hapis

Edirne'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Erkan Y. ve avukatı katıldı.

Erkan Y, savunmasında Marsilya kentinde işçi olarak çalıştığını belirterek, orada bu tür paylaşımların suç olmadığını ileri sürdü.

Sosyal medyadaki hakaret içeren yazışmaların kendisine ait olmadığını iddia eden Erkan Y, ''Ben bunları Cumhurbaşkanına hitaben yazmadım. Ona hakaret etmedim. Benim sayfamdaki diğer kişilere hitaben yazdım. Ben ayrıca Cumhurbaşkanına suç olduğunu bilseydim yazmazdım. Avrupa'da bu tür yazışmalar suç olarak kabul edilmemektedir.'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Özellikle darbe girişiminin yapıldığı saatlerde, yoğunlaşmış kin ve darbenin sevinçle karşılanarak yazılması, sanığın hakaret suçunu alenen işlemesi'' nedeniyle 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

"Suçlu kişiliği ve pişmanlık duymaması" nedeniyle de sanığın cezasında indirim ve erteleme yapılmadı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, sosyal medya, Sosyal
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER