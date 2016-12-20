Cumhurbaşkanı'na sosyal medyadan hakarete hapis

Edirne'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Edirne 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Erkan Y. ve avukatı katıldı.

Erkan Y, savunmasında Marsilya kentinde işçi olarak çalıştığını belirterek, orada bu tür paylaşımların suç olmadığını ileri sürdü.

Sosyal medyadaki hakaret içeren yazışmaların kendisine ait olmadığını iddia eden Erkan Y, ''Ben bunları Cumhurbaşkanına hitaben yazmadım. Ona hakaret etmedim. Benim sayfamdaki diğer kişilere hitaben yazdım. Ben ayrıca Cumhurbaşkanına suç olduğunu bilseydim yazmazdım. Avrupa'da bu tür yazışmalar suç olarak kabul edilmemektedir.'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Özellikle darbe girişiminin yapıldığı saatlerde, yoğunlaşmış kin ve darbenin sevinçle karşılanarak yazılması, sanığın hakaret suçunu alenen işlemesi'' nedeniyle 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

"Suçlu kişiliği ve pişmanlık duymaması" nedeniyle de sanığın cezasında indirim ve erteleme yapılmadı.