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Buradasınız : » » 'Cumhurbaşkanına hakaret'e tutuklama

'Cumhurbaşkanına hakaret'e tutuklama

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

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Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'ndeki "Hayır" standına gelen H.K, eline mikrofonu alarak söz istedi.

Burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakaret içeren söylemlerde bulunan H.K, durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çorlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen H.K, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle sevk edildiği Çorlu Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: Tekirdağ, hakaret, Ergene, cumhurbaşkanı erdoğan
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