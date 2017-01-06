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Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına 6 tutuklama

Van'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

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Cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandasına 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Emniyet görevlilerince internetten açık kaynak araştırmaları yapıldığı kaydedilen açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret", "devlet büyüklerine hakaret" ve "terör örgütü propagandası" gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişinin haklarında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla sevk edildikleri makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, PKK/KCK ve FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içinde halkın huzuru, devletin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Etiketler: Van, terör propagandası, sosyal medya, cumhurbaşkanı erdoğan
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