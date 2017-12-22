Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu, Filistin direnişinin sembol fotoğrafına





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "haber" kategorisinde AA foto muhabiri Wisam Hashlamoun'un "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafını oyladı.

Dünyada büyük yankı uyandıran fotoğraf, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını açıklamasının ardından, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alıyor.

"Kostak"ı seçti

"Yaşam" kategorisinde de oy kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın, yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak"ın Ankara'daki tedavisinin ardından profesyonel bir yürütece kavuşmasını konu alan, "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğrafı seçti.

Söz konusu fotoğraf, AA foto muhabirlerinden Zekeriya Karadavut'un objektifine yansıdı.

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