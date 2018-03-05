Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine yoğun ilgi

Kırklareli'deki Ahmet Yener Ortaokulu'nda başlatılan törene Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi de katıldı. Vali Çiftçi, okuma yazma öğrenen kursiyerlere pastalı tören düzenlenmesi için söz verdi.

Kursiyerlerle aynı sıraya oturan Çiftçi, kentte okuma yazma bilmeyen bir kişinin dahi kalmayacağını söyledi.

Bu seferberliği önemsediklerini ifade eden Vali Çiftçi, okuma yazma bilmemenin çok zor olduğunu ifade etti.

6 hafta içinde okuma yazma öğrenecekler

Türkiye'de 2 milyon 462 bin kişinin okuma yazma bilmediğine değinen Çiftçi, "Kırklareli'nde 7 bin 177 kişi okuma yazma bilmiyor. Kurslarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkesin okuma yazma bilmesi gerekiyor" dedi.

Kurslara katılan vatandaşların yaklaşık 6 hafta içerisinde okuma yazma öğreneceklerini dile getiren Çiftçi, "Okuma yazma öğrenen kursiyerlerimize ben pasta getireceğim, birlikte keseceğiz ve yiyeceğiz. Bunu da bu şekilde kutlayacağız" diye konuştu.

Çiftçi ayrıca, Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğe de dua ettiklerini vurgulayarak, "Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bir çakıl taşımızı da vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Adana'da okuma yazma seferberliği

Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Adana'da da kursiyerler ders başı yaptı.

Vali Mahmut Demirtaş, okuma yazma bilmeyen vatandaşların yoğun olduğu 10 büyükşehir arasında Adana'nın da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bu sebeplerle okuma yazma seferberliği bizim için büyük bir önem taşıyor. Kurslarımıza okuma yazma talebiyle gelen tek bir vatandaşımız dahi olsa geri çevirmemeliyiz. Onun kurs talebini alıp, öğretmenini görevlendirip okuma yazma yolculuğunda en büyük destekçisi olduğunuzu gösteriniz. Unutmayınız ki bizim için en büyük mükafat, bu tür kampanyalarla okuma yazma öğrenmesine vesile olduğumuz her bir vatandaşımızın duasında olmak ve sevincine ortak olmaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da 5-19 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen alan taramasıyla, okuma yazma bilmediği belirlenen 3 bin 391 kişinin kurslara kaydının yapıldığını söyledi.

Akpınar, kursun ilk dönemini 15 Mayıs'ta tamamlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir tek bireyin dahi bu konuda ihmal edilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çıktığımız bu kutlu yolculuğu statik değil, dinamik bir süreç olarak değerlendiriyoruz. İlimizde yaşayan yaklaşık yüzde 4 oranındaki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın tamamına ulaşmayı, bu oranı Türkiye ortalamasının altına düşürmeyi hedeflemekteyiz. Bunun için idarecisinden öğretmenine, memurundan hizmetlisine milli eğitim camiamızın tamamının sahada çalınmadık kapı bırakmayacağını özellikle belirtmek istiyorum."

Okuma yazma kursuna çocuklarıyla geliyor

Gaziantep'te açılan 712 okuma yazma kursundan biri olan Şehitkamil ilçesindeki Empati İlkokulunda açılan kursa devam eden Kudret Özyurt, derslere 2 küçük çocuğuyla giriyor.

Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, gazetecilere açıklamasında, Gaziantep'te TÜİK verilerine göre 66 bin okuma yazma bilmeyen vatandaş bulunduğunu söyledi.

Vali Ali Yerlikaya'nın başkanlığında okul müdürleri, muhtarlar, belediye başkanları ve kaymakamlarla bir toplantı düzenlediklerini kaydeden Mete, ilin genel durumunu ortaya koyduklarını dile getirdi.

"Bu sürecin sonunda Gaziantep'te okuma yazma bilmeyen insanımız kalmayacak"

Mete, şunları kaydetti:

"İlçelere göre dağılımları hane hane ortaya koyduk ve çalışmalarımıza başladık. Büyük bir ilgi var. 456 okulumuzda 712 kurs açtık. Toplamda 7 bin 162 kursiyerimiz kursa devam ediyor. Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 10'undan fazlasına bu kısa sürede ulaşmış olduk. Öyle ümit ediyoruz ki bu sürecin sonunda Gaziantep'te okuma yazma bilmeyen insanımız kalmayacak."

Kursiyerlerden 29 yaşındaki Kudret Özyurt da ilkokul 4. sınıfa kadar okuduğunu dile getirerek, "Sonra okulu bıraktım. Erkekler okuyordu. Babalarımız, büyüklerimiz bize izin vermedi. Okutmadılar. 'Kız çocuğu okumaz.' dediler. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla bugün buraya geldim. Bir yere gittiğimde soruyorlar. 'Okuma yazman var mı, diploman var mı?' diyorlar. O burukluk insanın içinde kalıyor."

Özyurt, 2005'te evlendiğini ve 4 çocuk sahibi olduğunu belirterek, "2 oğlum bu okula devam ediyor. Kızlarım 3 yaşındaki Burçak ve 5 yaşındaki Cennet'i de bırakacak kimsem olmadığı için yanımda getiriyorum. Benimle birlikte kursa katılıyorlar." dedi.

İbrahim Cumhur Melekoğlu da 78 yaşında olduğunu ve okuma yazma kursuna geldiği anlattı.

Hacer Demircan da 40 yaşında olduğunu, ailesinde kızları okutmadıklarını belirterek, "Okuma yazma bilmek, öğrenmek hep içimde uhde kalmıştı. Nihayet onu gerçekleştireceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA