Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'u en yaygın ulaşım ağıyla donatacağız

Kasımpaşa-Hasköy bölümünün İstanbul trafğini rahatlatmak için başlatılan 16 etaptan biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 tünelle İstanbul'u yerin altından birbirine bağlıyoruz. Dünyanın incisi bu güzel şehri daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an tünellerde 17 kilometreyi bulduk. Hedefimiz 68 kilometreye ulaşmak.https://t.co/SHwapsN2kJ pic.twitter.com/2OOIFuzE3u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ocak 2018

15 yılda yaptıkları hizmetlerden bahseden Erdoğan, "Şu an tünellerde 17 km'yi bulduk, hedefimiz 68 km'ye ulaşmaktır. 190 km'yi bulan tünel ile İstanbul'u en yaygın ulaşım ağıyla donatmış olacağız." dedi.

"Türkiye, her alanda milli politikalarını hayata geçiriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada en fazla noktaya uçan 1 numaralı hava yolu Türk Hava Yolları'dır. https://t.co/SHwapsN2kJ pic.twitter.com/tFni3SXGY8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Ocak 2018

"Bizi seçtiğiniz günden itibaren İstanbul'a hizmet ettik. İstanbul'un ulaşım sıkıntısı için vermiş olduğumuz mücadeleyi diğer illerimiz için de verdik. 19 bin 900 km yolu 15 senede yaptık. 76 ili birbirine bölünmüş yollar ile bağladık. 83 adet karayolu tüneli vardı, şimdi 341 karayolu tüneline sahibiz. Dünyada en fazla noktaya uçan 1 numaralı havayolu THY'dir. 15 yılda 3,5 kat büyümüş, zenginleşmiş bir Türkiye manzarasıyla karşılaşmış bulunuyoruz. Türkiye, her alanda milli politikalarını hayata geçiriyor."

Kaynak: TRT Haber