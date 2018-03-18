Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında, benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil ise kaza yapan otomobillere çarptı.

Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu, Ömer Çakır ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile 5 yaşındaki oğluı Eymen Kocabay yaralandı.

Çok sayıda polis kan verdi

Ameliyatı süren 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu için Bolu Emniyet Müdürlüğü’nün telsizinden anons yapılarak kana ihtiyaç olduğu belirtildi. Anonsun ardından çok sayıda polis hastaneye gidip kan verdi.

Mustafa Erdoğan hastaneye gitti

Kaza haberini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve çok sayıda akrabası da hastaneye gitti. Erdoğan’ın yakınlarının hastanede bekleyişi sürerken Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü ile AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay da hastanedeydi.

Kazaya karışan aracın sürücü Vahit Dal ve beraberindeki Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır'ın AK Parti Erzurum Kongresi'ne katıldıkları ve dönüş yolunda kazayı geçirdikleri ifade edildi.

Ali Mutlu hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu, tedavi altına alındığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA, İHA