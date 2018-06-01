Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle sahuru izleyici rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle yaptığı sahur, sosyal medyada izleyici rekoru kırdı.

Bir öğrencinin Twitter'dan "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak." paylaşımıyla yaptığı davete, "Çayınız hazırsa geliyorum." yanıtını veren Erdoğan, sahuru öğrencilerle yapmıştı.

Çayınız hazırsa geliyorum. https://t.co/tYI0n7L7GG — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 31 Mayıs 2018

Yurtta kalan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yemekhanede görünce bu anları, telefonlarından canlı yayınla paylaşmıştı.

Facebook ve Twitter üzerinden eş zamanlı yapılan canlı yayınlar, toplamda 2,1 milyon izlenmeye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle sahuru, 2018'in en fazla izlenen yayını oldu.

"Buram buram Anadolu'sun sen Reis"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilerle yaptığı sahura ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunuldu.

Twitter kullanıcıları, "Buram buram Anadolu'sun sen Reis", "Reis bir yere misafir olup çay içince sanki bizdeymiş gibi seviniyorum", "Cumhurbaşkanım mıhlama ve çay var bize de buyrun", "Sayın Cumhurbaşkanım, yaptığınız hareketle serin Ankara gecesinde yüreğimizi ısıttınız." yorumları yaptı.

Kaynak: AA