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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memleketinden hemşehrileri uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, memleketi Güneysu ilçesinden hemşehrileri uğurladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğanı memleketinden hemşehrileri uğurladı

Bazı programlara katılmak için Rize'ye gelen ve temaslarının ardından memleketi Güneysu ilçesine geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemşehrileri onu uğurlamak üzere toplandı.

Güneysu Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen gençlerin, "Başkan gençlik seni istiyor." diye seslenmeleri üzerine makam aracından inen Erdoğan, gençlerle sohbet ederek bazılarıyla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşları selamlayan ve daha sonra ilçenin futbol sahasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Güneysu'dan ayrıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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