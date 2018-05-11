Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı down sendromlu sporcular karşıladı

AK Parti'nin Gençlik Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ankara Spor Salonu'nda bir sürpriz bekliyordu.

Erdoğan'ı salonun girişinde aralarında milli yüzücü Caner Ekin'in de bulunduğu down sendromlu sporcular karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre down sendromlu sporcularla sohbet etti. Onları, başarılarından dolayı tebrik etti ve kucaklaştı.

Sporculardan biri Cumhurbaşkanı'nı okuluna davet etti. Erdoğan, daveti kabul ederek, "Seçimden sonra." dedi.

Sohbetin sonunda da Cumhurbaşkanı, sporcularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: TRT Haber