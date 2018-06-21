Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sistemi anlatan tanıtım videosu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan tanıtım videosunu "Yeni sistemde, yeniden büyük değişime ve şahlanışa #HazırızTürkiye!" ifadeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği, "Burası bizim öz yurdumuzdur, burası bizim öz vatanımızdır. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi, biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz." ifadeleriyle başlayan tanıtım videosunda 24 Haziran sonrası yeni sistem ile ilgili bilgiler veriliyor.

Yeni sistemin anlatıldığı videoda, etkin bir koordinasyon için bakanlıkların birleştirildiği ve 26 olan bakanlık sayısının 16'ya çekildiği belirtiliyor.

Kararların daha hızlı ve şeffaf alınacağının vurgulandığı yeni sistemde, birleştirilen bakanlıklar şöyle sıralanıyor;

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştiriliyor.

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleşiyor.

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı adı altında birleşerek ticaret kolaylaştırılıyor.

- Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştiriliyor. Orman arazileri korunarak 7 bölge 4 iklimde her tarlanın sulandığı yılda iki ürünün alındığı tarımda çeşitliliğin, verimliliğin zirveye ulaştığı teşviklerin artarak sürdüreleceği anlatılıyor.

- Dış politikada daha etkili, uluslararası gelişmelerde daha etkin olmanın hedeflendiği yeni sistemde Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı da birleştiriliyor.

Tanıtım videosunda yeni sistemde 9 kurulun oluşturulacağı bilgisi verilerek, doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak 4 ofisin kurulacağı anlatılıyor. Kurulacak ofislerin isimleri ise şöyle; Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi.

Kaynak: TRT Haber