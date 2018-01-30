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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen aile için Bakan Demircan devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen aile için Bakan Demircan devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sırasında kendisine seslenip kızının yanlış ameliyat edildiğini söyleyen babaya yardım elini uzattı.

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Kucağında küçük kızı, AK Parti Grup Toplantısı'nın yapıldığı salonda bir haykırış:

"Kızımı yanlış ameliyat yapıp başını büyütüp bana verdiler. Ben de sana geldim usta."

Bu feryat bir babaya ait.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup kürsüsündeyken bu haykırış böldü konuşmasını.

Erdoğan, konuşmasını yarıda kesip, kendisinden yardım isteyen babayı dinledi: 

"Yanlış ameliyat yapıp başını büyütüp bana verdiler. Ben de sana geldim usta. Beş dakika Allah için bu çocuğa sahip çık."

Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a seslendi, "Ahmet Bey balkondan aşağı gelsin de görüş." dedi. 

Erdoğan'ın talimatının ardından Bakan Demircan, o aile için devreye girdi. 

Çocuğunun yanlış tedaviden dolayı rahatsızlığını dile getiren baba Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüştü.

Aile daha sonra gerekli tetkiklerin yapılması için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tbmm, sağlık bakanı ahmet demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
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