  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ünlü sanatçı Yavaşça'ya geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ünlü sanatçı Yavaşça'ya geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olan bestekar ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan ünlü sanatçı Yavaşçaya geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, bestekar ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı Maçka'daki evinde ziyaret etti.

Erdoğan ve Yılmaz, "geçmiş olsun" dileklerini ilettikleri sanatçı ve eşi Ayten Yavaşça ile bir süre görüştü.

Burada, Bilal Erdoğan, telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp Yavaşça ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaşça'ya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Yavaşça'nın büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yavaşça'ya "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini anlatan Yılmaz, ayrıca Türk kültürüne ve müziğine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Coşkun Yılmaz, görüşmede, Yavaşça'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir çalışma hazırladığı bilgisini verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanedeki tedavi sürecinde de Yavaşça'yı telefonla aradığını belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, en yakın zamanda kendisini evinde de ziyaret edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın bu yakın alakası Yavaşça'yı duygulandırdı. Alaeddin Bey, Cumhurbaşkanımıza dua etti. Yine aldığım bilgilere göre Alaeddin Yavaşça da Cumhurbaşkanımızı Pınarhisar Cezaevinde ziyaret etmiş." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, alaeddin yavaşça
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