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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak, Hakkari ve Ağrı'da şehit olan üç asker ile üç güvenlik korucusunun ailelerine telgrafla başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak, Hakkari ve Ağrı'da şehit olan uzman çavuşlar Yahya Acar, Ramazan Bağlan ve Mehmet Bolat ile güvenlik korucuları İslam İrez, Cemal Budak ve Yunus Budak'ın ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Bolat ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bağlan'ın ailelerine birer başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde bölücü terör örgütü unsurlarına karşı sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemal Budak ve Yunus Budak ile Irak sınırında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu İslam İrez'in ailelerine de gönderdiği telgrafla başsağlığı diledi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Kuzey Irak, Hakkari
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