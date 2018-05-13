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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın ailesine taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kozak'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA

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