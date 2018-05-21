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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da şehit olan askerler Asteğmen Cengiz Uslu ve Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın ailelerine taziyelerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler Recep Yıldırım ve Cengiz Uslu’nun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan
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