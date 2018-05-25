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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan rektör ataması

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) olumlu görüşü üzerine 3 üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nun ek 1'inci maddesi uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve YÖK'ün kararı üzerine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı rektörlük görevinden aldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK, rektör, atama
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