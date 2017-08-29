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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör atadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan rektör ataması

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından üç üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Ali̇şarlı, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Muhsin Kar atandı.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa Ali̇şarlı, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Prof. Dr. Muhsin Kar
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