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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Noel mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tüm mazlumlara hiçbir ayrım gözetmeden kucak açmaya devam ediyoruz"

Anadolu topraklarında yüzyıllardır hüküm süren barış ve huzur ortamının, farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan, din, dil ve ırk ayrımı yapmayan kadim geleneğin ürünü olduğunu belirten Erdoğan, "Bu köklü geleneğin mensupları olan bizler, bugün de savaş, zulüm ve baskıdan kaçan tüm mazlumlara hiçbir ayrım gözetmeden kucak açmaya devam ediyoruz. Binlerce yıldır süregelen devlet geleneğimiz, maddi ve manevi boyutlarıyla tüm insanlığa örnek olan muhteşem medeniyetimiz, muhtelif inanç ve geleneklerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu coğrafyada barış ve huzur içinde bir arada yaşamalarına imkan sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşların, inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını dileyen Erdoğan, başta Türkiye'deki Hristiyan vatandaşlar olmak üzere tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik etti. AA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, hristiyanlık, noel mesajı
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