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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca iki kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

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