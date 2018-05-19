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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Galatasaraya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in son hafta maçında Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı kutladı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden mesajını yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını kutluyorum." dedi.

 

Erdoğan'dan Terim ile Cengiz'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lig şampiyonu Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim ile Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti. 

Galatasaray Başkanı Cengiz'e tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın kulüp başkanı Mustafa Cengiz'i de kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olması dolayısıyla sarı kırmızılı kulübün başkanı Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: TRT Haber

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